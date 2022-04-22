Çetinkaya, Süper Lig için sahaya çıkıyor

Çetinkaya bugün konuk edeceği Esentepe karşısında sahadan galip ayrılması durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek

Aksa 1. Lig’in 28. Haftasında tüm maçlar bugün oynanacak.

Ligde hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme hattında heyecanlı maçların oynanacağı bu hafta da lider Çetinkaya’nın Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesi bekleniyor. Çetinkaya bugün konuk edeceği Esentepe karşısında sahadan galip ayrılması durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

Liderin takipçisi ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı Düzkaya’ya konuk olurken, 3. Sıradaki Miracle Değirmenlik ise Yeni Boğaziçi’ni konuk edecek.

Ligin alt sıralarında ise hem play-out hattında hem de ligde kalma adına önemli maçların oynanacağı bu hafta da play-out hattındaki Maraş ile B.Bağcıl arasındaki maçın sonucu play-out hattını şekillendirecek.



AKSA 1. Lig 28. Hafta programı

BUGÜN

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Bostancı Bağcıl (Emre Öztaşlı)

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)

16.00 Mormenekşe Cemal Başlses Stadı’nda Mormenekşe-Görneç (Hakan Ünal)

16.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-SFC Dörtyol (Kerem Eran)

16.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Karşıyaka (Turgay Misk)

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-ChinaBazaarG.Gücü (Serhan Şimşek)

