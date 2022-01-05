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Çetinkaya, Kaygusuz’la yolları ayırdı

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Çetinkaya’da takımın TC kontenjanında yer alan golcüsü Ömer Kaygusuz ile yollar ayrıldı

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Çetinkaya, Kaygusuz’la yolları ayırdı
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde bir futbolcuyla yol ayrımına gidildi.
Takımın TC kontenjanında yer alan golcüsü Ömer Kaygusuz ile yollar ayrıldı.
Kaygusuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Çetinkaya kulübünden karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için de hayırlısı olur inşallah.”
Ligin ilk yarısını 30 puanla zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Çetinkaya’da Kaygusuz skora 6 gollük katkı sağlamıştı.
 

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Etiketler; #Çetinkaya
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