Çetinkaya, Gönyeli’nin ümitlerini söndürdü

Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmada Çetinkaya konuk olduğu Gönyeli’yi 3-0’lık skorla mağlup ederek rahat bir nefes alırken, Gönyeli ligde kalma umutlarını iyice azalttı

Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Cenk Aras Özfuttu

Gönyeli: Mustafa Dağman, Berkay, Ali Nazlıoğlu, Barış(58-Deniz), Kadir(46-Yusuf Elma), Mustafa Hacı, Rıdvan(46-Anıl), Ahmet Aksoy(46-Ömer Bayraktar), Kahraman, Osita(76-Süleyman), Kağan

Çetinkaya: Kani, Agit, Buğra, Cemal, Agoha(52-Osman Şah), Eren Aktaş(84-Hasan Çirkin), Çağlar(84-Mehmetali İlkbahar), Doğukan Kurt, Berkant Demir(67-Ramadan), Recep, Salih(52-Mehmet Söker)

Goller: Eren Aktaş-36, Doğukan Kurt-39, 48-Berkant Demir (Çetinkaya)

Aksa Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gönyeli ile Çetinkaya arasındaki maçta kazanan 3-0’lık skorla Çetinkaya oldu. Sarı kırmızılıların gollerini Eren Aktaş, Doğukan Kurt ve Berkant Demir kaydetti. Gönyeli ise haftayı puansız kapatarak ligde en alt sırada kalmaya devam etti.

9 Kağan’ın ceza alanı içerisinde yerden şutunda Kani yatarak önledi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

12 Ahmet Aksoy’un ceza yayı üzerinde şutunda top Kani’de kaldı.

22 saha içinde birbirleriyle tartışan Agoha ve Barış sarı kart gördüler.

36 Cemal Kurt’uun pasında Eren Aktaş ceza alanı çaprazında topla buluştu. Yerden vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1

39 Agoha’nın yakın mesafe vuruşunda Mustafa Dağman yatarak önledi. Boşta kalan topu Doğuakn tamamladı. 0-2

48 Cemal Kurt’un pasında ceza alanı içinde Berkant Demir önce kontrol etti. Sonrasında vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-3

50 Berkant Demir’in ceza alanı içinde yerden şutunda top yan direğin dibinden dışarı gitti.

60 Osita’nın sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topa Kahraman vurdu. Top üstten dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Gönyeli 0 - Çetinkaya 3 şeklinde tamamlandı.



(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

