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Çetinkaya'da yeniden Turan Altay dönemi

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Çetinkaya'da yeniden Turan Altay dönemi
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Aksa Süper Lig ekibi Çetinkaya'da ilk iki haftadan puansız ayrılmanın faturası teknik ekibe kesildi.
Dün akşam oynanan Lefke maçından 1 - 0 mağlubiyetle ayrılan Çetinkaya'da yönetim teknik direktör Cemal Kır ve ekibini görevden aldı.
Bugün ise bir sezon önce takımı çalıştırarak 1. Lig şampiyonu yapan teknik direktör Turan Altay'ı takımın başına getiren Çetinkaya yönetimi yardımcı antrenör olarak ise Hamdi Öğütçü'yle anlaştı.
Teknik direktör Turan Altay, dün akşam oynanan Çetinkaya - Lefke maçını tribünden izlemişti.
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