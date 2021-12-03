Çetinkaya antrenörü, Adana’ya transfer oldu

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi antrenörlerindenDilek Özbiler, futbol hayatına futbolcu olarak devam edecek.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisindekigörevinden ayrılan Dilek Özbiler,Adana’ya transfer oldu.Dilek Özbiler,Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı ile sözleşme imzalayarak bu takımın formasını giyecek.

