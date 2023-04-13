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Cenk Şeren yine disiplinlik oldu

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Cenk Şeren yine disiplinlik oldu
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KTFF Soruşturma Merci, 13.04.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
18784 maç numarasıyla Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy TSK ile Mormenekşe GBSK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, Yenierenköy TSK 1088 lisans numaralı Yenierenköy TSK Antrenörü Cenk Osman Şeren’in müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
 
 
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