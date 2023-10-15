Çanakkale, sonradan açıldı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Sertan Alkın, Engin Akkagün

Binatlı: Uğur, Sertaç, Abdurrahman, Tahir, Aziz, Ersen, Ahmet Atikoğlu, Mehmet Zaim, Malik, Yusuf Kumaş, Ferdi

Çanakkale: Yusuf Yontar, Sami, Hakan, Malik, Barın, Sezer, Çağdaş, Yunus Kalaycı, Ekrem, Mehmet Yardımcı, Yağız

Goller: 59.Dk Barın, 81.Dk Mustafa Kızıl, 90.Dk Rifat (Çanakkale)



İsmet KARAOSMAN

Birinci Ligin 4. Hafta karşılaşmasında Binatlı, Çanakkale’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk etti.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde Binatlı ve Çanakkale gol üretemeyince, devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye her 2 ekip de hızlı girdi.Binatlı’nın Sertaç ile harcadığı pozisyon sonrasında Çanakkale, 60’ta Barın ile 1 – 0 öne geçti. 76’da Binatlı’dan Yusuf Kumaş çift sarı karttan kırmızı kart görürken, pozisyona yoğun itirazlar yapıldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Çanakkale, 81’de Mustafa Kızıl, 90+2'de ise Rifat Sonatlı ile gol bularak maçı 3 – 0 kazandı.

