Çağrı’nın yeni adresi Mesarya

Serbest transfer hakkı bulunan ve ismi birçok takım ile anılan Çağrı Kıral Mesarya ile anlaştı.

Son iki sezondur Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nde mücadele eden Çağrı Kıral, Mesarya yönetimi ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezonda sarı kırmızılı Mesarya forması giyecek olan Çağrı tecrübesiyle takıma katkı koyacak.

