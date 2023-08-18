Çağrı Kıral, resmen Cihangir’de

Mesarya'nın tecrübeli sağ beki Çağrı Kıral anlaşmaya vardığı Cihangir Kulübü'ne transferini resmileştirdiği imzayı attı.

Başkan Hüseyin Karavezirler'in de hazır bulunduğu işlemde transfer kiralık olarak gerçekleşti.

Üç sezon Doğan Türk Birliği'nde forma giydikten sonra 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon serbest transfer hakkını kullanarak Mesarya'ya transfer olmuştu.

