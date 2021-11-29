C Lisans kurs kayıtları sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nda 2.grup kursları başlıyor.

6 Aralık – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan C Lisans Antrenörlük Kursu'nun programı ilerleyen günlerde belli olacak. Öte yandan kursa başvurmak isteyen kişilerin 2 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi.



