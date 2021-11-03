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C Lisans Antrenörlük Kursu başladı

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C Lisans Antrenörlük Kursu başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) C Lisans Antrenörlük Kursu başladı. Dün bir araya gelen eğitmen ve kursiyerler kursun gidişatı ve programla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki toplantıda KTFF Eğitim Üst Kurulu, Eğitim Sorumlusu Dr. Serhat Deniz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or ve TFF Antrenör Eğitimcisi Serhat Sütlü kursa katılacak olanlara bilgi verdi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek olan kursta başarılı olanlara KTFF C Lisans Antrenörlük Diploması verilecek.

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