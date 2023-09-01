Buray teklifleri değerlendirecek

Gökhan KUZU

Gönyeli'nin genç ve başarılı savunma oyuncusu Buray Sevil kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Buray, yeterli süre almadığı için daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirme için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığını açıkladı.

