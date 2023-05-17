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Burak Koçar da Miracle Karşıyaka’da

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Burak Koçar da Miracle Karşıyaka’da
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Miracle Değirmenlik takımı Burak Koçarı bonservisli olarak kadrosuna dahil etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Hakan Törehan Burak Koçar’ı bonservisli olarak kadrolarına dahil ettiklerini belirtirken, sonrasında ise Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelerek oyuncuyu kiralık olarak Miracle Karşıyaka takımına verdiklerini belirtti.
 
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