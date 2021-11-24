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BTM’de fikstür 1 Aralık’ta çekiliyor

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BTM’de fikstür 1 Aralık’ta çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında toplanarak kararlar aldı.
Buna göre İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekiminin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te çekilmesine karar verilirken, gruplar da açıklandı.
İktisatbank BTM 1.Ligi’nin 2021-2022 Statüsü’nün KTFF resmi web sitesinden yayınlanması da kararlaştırıldı.
 
 
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