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BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

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BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Ali Demir (Ergazi GSK)
1 Maç
Mustafa Alp (Bafra SK)
3 Maç
Ali Hopurcuoğlu (Güvercinlik İYSK)
2 Maç
Zeki Taçsoy (Tuzla ABSK)
1 Maç
Necati Genç (Tuzla ABSK)
1 Maç
Recep Abakan (Zümrütköy SK)
3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Barış Eseller (Mutluyaka HSK)

 
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Kenan İrfanoğlu (Tuzla ABSK)
Uğur Çelik (Aslanköy GSD)
Barış Ünüvardır (Ötüken TKOSK)
Musa Avunç (Gayretköy GSK)
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