BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Mehmet Ali Demir (Ergazi GSK)
1 Maç
|Mustafa Alp (Bafra SK)
3 Maç
|Ali Hopurcuoğlu (Güvercinlik İYSK)
2 Maç
|Zeki Taçsoy (Tuzla ABSK)
1 Maç
|Necati Genç (Tuzla ABSK)
1 Maç
|Recep Abakan (Zümrütköy SK)
3 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|1 Maç: Barış Eseller (Mutluyaka HSK)
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Kenan İrfanoğlu (Tuzla ABSK)
|Uğur Çelik (Aslanköy GSD)
|Barış Ünüvardır (Ötüken TKOSK)
|Musa Avunç (Gayretköy GSK)