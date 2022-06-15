BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Mehmet Ali Demir (Ergazi GSK)

1 Maç Mustafa Alp (Bafra SK)

3 Maç Ali Hopurcuoğlu (Güvercinlik İYSK)

2 Maç Zeki Taçsoy (Tuzla ABSK)

1 Maç Necati Genç (Tuzla ABSK)

1 Maç Recep Abakan (Zümrütköy SK)

3 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ 1 Maç: Barış Eseller (Mutluyaka HSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Kenan İrfanoğlu (Tuzla ABSK) Uğur Çelik (Aslanköy GSD) Barış Ünüvardır (Ötüken TKOSK) Musa Avunç (Gayretköy GSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;