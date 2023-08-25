BTM Ligleri sponsoru Digiturk Kıbrıs oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri İsim Hakkı Sponsorluğu ile ilgili sürecin tamamlandığını açıklayarak bilgilendirme yayınladı.

KTFF yönetim kurulu BTM isim sponsorluğunun değişerek BTM 1. Ve 2. Ligin isim sponsorunun Digiturk Kıbrıs olduğunu açıkladı.

KTFF Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle; “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 2023 – 2024 futbol sezonunun sponsorlukları belirlenmiştir. Yeni sezonda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig ve BTM 2.Lig “Digiturk Kıbrıs” adıyla oynanacak. U16 Ligi’nde “Asbuzu Group” ile yeni sezonda da devam edilirken, U14 Ligi’nin yeni İsim Hakkı Sponsoru “Red 7 Oil” olmuştur.”

