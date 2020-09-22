BTM finallerinin hakemleri açıklandı

BTM 2. Lig'de Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan katılımıyla oynanacak olan final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları sonunda Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen takımlar olmuşlardı. Final maçlarının oynanacağı sahalar ve maçları yönetecek hakemler açıklanırken, tüm maçlar sentetik sahalara verildi.

23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final maçlarının oynanacağı sahalar ve maçları yönetecek hakemler şöyle açıklandı:

Yeni Erenköy TSK / Gaziveren SK, Dörtyol Stadı, Serkan Durmaz

Ötüken TKOSK / Sadrazam Kayalar SK, Sadık Cemil Stadı, İsmail Ercan

Haspolat SGSK / Demirhan SK, 3 Şehitler Stadı, Şakir Azizoğlu

