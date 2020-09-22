banner480
banner69
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
16 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
279 0
 
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
22 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
56 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
105 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
87 0
banner460

BTM finallerinin hakemleri açıklandı

banner476

BTM 2. Lig'de Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan katılımıyla oynanacak olan final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

BTM finallerinin hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları sonunda Yeni Erenköy, Gaziveren, Ötüken, Sadrazam Kayalar, Haspolat ve Demirhan finale yükselen takımlar olmuşlardı. Final maçlarının oynanacağı sahalar ve maçları yönetecek hakemler açıklanırken, tüm maçlar sentetik sahalara verildi.
23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final maçlarının oynanacağı sahalar ve maçları yönetecek hakemler şöyle açıklandı:
Yeni Erenköy TSK / Gaziveren SK, Dörtyol Stadı, Serkan Durmaz  
Ötüken TKOSK / Sadrazam Kayalar SK, Sadık Cemil Stadı, İsmail Ercan
Haspolat SGSK / Demirhan SK, 3 Şehitler Stadı, Şakir Azizoğlu
 

banner342
Etiketler; #BTM #futbol #Final
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.