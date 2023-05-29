Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2023 sezonunun fikstürü çekiliyor. 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.30'da KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekiminin ardından lig 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak.
Öte yandan takımların transfer ve tescil işlemleri için de son gün 31 Mayıs 2023 Çarşamba olarak daha önce açıklanmıştı. Tüm takımlar ilgili tarihe kadar tüm evraklarını KTFF'ye teslim etmekle mükellef olacak.
İktisatbank BTM 2.Lig'de gruplar şöyle;
1.GRUP
Doğancı SK
Gaziveren SK
Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD
Yedidalga Aksu SK
2.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Serhatköy SK
Zümrütköy SK
3.GRUP
Çamlıbel SK
Kalkanlı SK
Sadrazam Kayalar SK
Tepebaşı SK
4.GRUP
Atoll Kozanköy SK
Dağyolu Göçeri SK
Şirinevler SK
Yeşiltepe SD
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Doğruyol Pınarbaşı ÇSK
Doğukent SK
Haspolat SGSK
6.GRUP
Alayköy SK
Aslanköy SK
Taşkent TSK
Yeniceköy ZSK
7.GRUP
Dilekkaya ASK
Gaziköy SK
Kırıkkale TSK
Pergama SD
8.GRUP
Alaniçi YSK
Bahçeli SK
Serdarlı GB
Tatlısu Seracılar SK
9.GRUP
Çayönü SK
SB Tic. Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD
Yenişehir SK
10.GRUP
Boğaziçi SK
Mutluyaka HSK
Royal Sun Ötüken TKOSK
Tuzla ABSK
11.GRUP
Bafra SK
Civisil SK
Ergazi GSK
Sun Republic Yarköy PGSK
12.GRUP
Dipkarpaz TSK
Halil Falyalı Kumyalı SK
Sipahi TSK
Yedikonuk SK
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