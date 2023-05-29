Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2023 sezonunun fikstürü çekiliyor. 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.30'da KTFF Ahmed Sami Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekiminin ardından lig 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak.

Öte yandan takımların transfer ve tescil işlemleri için de son gün 31 Mayıs 2023 Çarşamba olarak daha önce açıklanmıştı. Tüm takımlar ilgili tarihe kadar tüm evraklarını KTFF'ye teslim etmekle mükellef olacak.

İktisatbank BTM 2.Lig'de gruplar şöyle;

1.GRUP

Doğancı SK

Gaziveren SK

Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD

Yedidalga Aksu SK

2.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Serhatköy SK

Zümrütköy SK

3.GRUP

Çamlıbel SK

Kalkanlı SK

Sadrazam Kayalar SK

Tepebaşı SK

4.GRUP

Atoll Kozanköy SK

Dağyolu Göçeri SK

Şirinevler SK

Yeşiltepe SD

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Doğruyol Pınarbaşı ÇSK

Doğukent SK

Haspolat SGSK

6.GRUP

Alayköy SK

Aslanköy SK

Taşkent TSK

Yeniceköy ZSK

7.GRUP

Dilekkaya ASK

Gaziköy SK

Kırıkkale TSK

Pergama SD

8.GRUP

Alaniçi YSK

Bahçeli SK

Serdarlı GB

Tatlısu Seracılar SK

9.GRUP

Çayönü SK

SB Tic. Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD

Yenişehir SK

10.GRUP

Boğaziçi SK

Mutluyaka HSK

Royal Sun Ötüken TKOSK

Tuzla ABSK

11.GRUP

Bafra SK

Civisil SK

Ergazi GSK

Sun Republic Yarköy PGSK

12.GRUP

Dipkarpaz TSK

Halil Falyalı Kumyalı SK

Sipahi TSK

Yedikonuk SK