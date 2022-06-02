BTM 2.’de 2. Hafta heyecanı yaşanacak

İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 2. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:
4 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ
3.GRUP
17.30 Gönyeli Stadı’nda Pınarbaşı-Serhatköy (Yusuf Atlar)
17.30 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Ağırdağ Boğaz (İsmail Ercan)
17.30 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Bahçeli (İbrahim Katmer)
4.GRUP
17.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Yeniceköy (Yusufcan Dönder)
17.30 Cihangir Stadı’nda Gaziköy-Kırıkkale (Necmi Bulut)
5.GRUP
17.30 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Yenişehir-Güvercinlik (Şakir Azizoğlu)
17.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Korkuteli-Tuzla (Arif Malek)
17.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Pile (Tufan Çerçioğlu)
7.GRUP
17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Bafra (Serkan Özdenkçi)
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Dipkarpaz (Hüseyin Saçar)
17.30 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Yarköy (Serdar Gürpınar)
5 HAZİRAN 2022, PAZAR
1.GRUP
17.30 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Yedidalga Aksu (Berk Bağrıkara)
17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Akçay (Olgun Canik)
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Gaziveren (Murat İzci)
2.GRUP
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Yeşil Harnıp Kozanköy (Utku Hamamcıoğlu)
17.30 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Kalkanlı-Akdeniz (Cemre Malek)
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Çamlıbel (Halil Atlar)
6.GRUP
17.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Alaniçi-Mutluyaka (Cenk Aras Özfuttu)
17.30 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Autorite Civisil (Mehmet V.Çelik)
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Tatlısu Seracılar (Fatih Bardakçıoğlu)
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