BTM 2. Lig’de hafta içi mesaisi

İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta maçları hafta içi oynanacak.
Ligde bugün 4 grupta maçlar oynanacak. Yarın ise 4 grupta oynanacak olan maçlar sonrası Perşembe günü 1 maç oynanarak BTM 2. Lig 3. haftası tamamlanacak.
BTM 2. Lig’de oynanacak maçların programı şöyle:
7 HAZİRAN 2022, SALI
3.GRUP
17.30 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Alayköy
17.30 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Bahçeli
17.30 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Şirinevler
4.GRUP
17.30 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Aslanköy
17.30 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Gaziköy
5.GRUP
17.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Korkuteli
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Güvercinlik-Pile
17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Çayönü
7.GRUP
17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Ergazi
17.30 Mehmetçik Stadı’nda Bafra-Yarköy
8 HAZİRAN 2022, ÇARŞAMBA
1.GRUP
17.30 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Zümrütköy
17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Gaziveren
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Poy Rent A Car Yeşilyurt
2.GRUP
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Kalkanlı
17.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Çamlıbel
17.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Mevlevi
6.GRUP
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-SFC Boğaziçi
17.30 Geçitkale Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka
7.GRUP
17.30 Mehmetçik Stadı’nda Dipkarpaz-Ardahan
9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE
6.GRUP
17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Ötüken
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