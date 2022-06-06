BTM 2. Lig’de hafta içi mesaisi

İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta maçları hafta içi oynanacak.

Ligde bugün 4 grupta maçlar oynanacak. Yarın ise 4 grupta oynanacak olan maçlar sonrası Perşembe günü 1 maç oynanarak BTM 2. Lig 3. haftası tamamlanacak.

BTM 2. Lig’de oynanacak maçların programı şöyle:



7 HAZİRAN 2022, SALI

3.GRUP

17.30 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Alayköy

17.30 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Bahçeli

17.30 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Şirinevler

4.GRUP

17.30 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Aslanköy

17.30 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Gaziköy

5.GRUP

17.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Korkuteli

17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Güvercinlik-Pile

17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Çayönü

7.GRUP

17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Ergazi

17.30 Mehmetçik Stadı’nda Bafra-Yarköy

8 HAZİRAN 2022, ÇARŞAMBA

1.GRUP

17.30 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Zümrütköy

17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Gaziveren

17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Poy Rent A Car Yeşilyurt

2.GRUP

17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Kalkanlı

17.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Çamlıbel

17.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Mevlevi

6.GRUP

17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-SFC Boğaziçi

17.30 Geçitkale Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka

7.GRUP

17.30 Mehmetçik Stadı’nda Dipkarpaz-Ardahan

9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE

6.GRUP

17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Ötüken

