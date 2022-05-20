BTM 2. Lig’de fikstür çekildi

İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekimi sonrasında 29-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan İktisatbank BTM 2. Ligi’nde gruplarda ilk maçların eşleşmeleri şöyle oldu;



1.GRUP

Akçay – Gayretköy

Gaziveren- Zümrütköy

Yedidalga Aksu SK – Poy Rent a Car Yeşilyurt SD

2.GRUP



Akdeniz SKKD – Yeşiltepe Ilgaz SD

Çamlıbel SK – Kalkanlı SK Yeşil

Harnıp Kozanköy SK – Mevlevi SK



3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK – Pınarbaşı ÇSK

Serhatköy SK – Şirinevler YSK

Bahçeli SK – Alayköy SKKD



4.GRUP

Akıncılar GSK – Gaziköy SK

Yeniceköy ZSK – Pergama SD

Kırıkkale TSK – Aslanköy GSD



5.GRUP

Pile TSK – Korkuteli GD

Güvercinlik İYSK – Çayönü SK

Tuzla ABSK – Yenişehir



SK 6.GRUP

Autorite Civisil SK – Alaniçi YSK

Mutluyaka HSK – Ötüken TKOSK

Tatlısu Seracılar SK – SFC Boğaziçi



SK 7.GRUP

Bafra SK – Ardahan SD

Dipkarpaz SK – Kaplıca Karadeniz 61 SK

Yarköy PGSK – Ergazi GSK

