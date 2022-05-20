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BTM 2. Lig’de fikstür çekildi

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İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi

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BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekimi sonrasında 29-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan İktisatbank BTM 2. Ligi’nde gruplarda ilk maçların eşleşmeleri şöyle oldu;
 
1.GRUP
Akçay – Gayretköy
Gaziveren- Zümrütköy
Yedidalga Aksu SK – Poy Rent a Car Yeşilyurt SD
2.GRUP
 
Akdeniz SKKD – Yeşiltepe Ilgaz SD
Çamlıbel SK – Kalkanlı SK Yeşil
Harnıp Kozanköy SK – Mevlevi SK
 
3.GRUP
 Ağırdağ Boğaz TSK – Pınarbaşı ÇSK
 Serhatköy SK – Şirinevler YSK
 Bahçeli SK – Alayköy SKKD
 
4.GRUP
Akıncılar GSK – Gaziköy SK
 Yeniceköy ZSK – Pergama SD
Kırıkkale TSK – Aslanköy GSD
 
5.GRUP
Pile TSK – Korkuteli GD
Güvercinlik İYSK – Çayönü SK
Tuzla ABSK – Yenişehir
 
SK 6.GRUP
Autorite Civisil SK – Alaniçi YSK
Mutluyaka HSK – Ötüken TKOSK
Tatlısu Seracılar SK – SFC Boğaziçi
 
SK 7.GRUP
Bafra SK – Ardahan SD
Dipkarpaz SK – Kaplıca Karadeniz 61 SK
Yarköy PGSK – Ergazi GSK
 
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