BTM 2. Lig yarı final ilk maçları oynandı

İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final ilk maçları bugün oynanan üç maçla tamamlandı.
Yarı final rövanş maçları 5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve finale yükselen 6 takım belirlenecek.
İktisatbank BTM 1.Lig'e üç takım terfi edecek.
Yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Yeniceköy – Tuzlaspor: 1 – 4
Kırıkkale – Gayretköy : 0 – 1
Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz: 3 – 2
Aslanköy – Dipkarpaz :0 – 1
Serdarlı – AtollKozanköy: 1 – 2
Gaziköy – Ergazi : 3 – 1
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