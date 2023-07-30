BTM 2. Lig yarı final ilk maçları oynandı

İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final ilk maçları bugün oynanan üç maçla tamamlandı.

Yarı final rövanş maçları 5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve finale yükselen 6 takım belirlenecek.

İktisatbank BTM 1.Lig'e üç takım terfi edecek.

Yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Yeniceköy – Tuzlaspor: 1 – 4

Kırıkkale – Gayretköy : 0 – 1

Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz: 3 – 2

Aslanköy – Dipkarpaz :0 – 1

Serdarlı – AtollKozanköy: 1 – 2

Gaziköy – Ergazi : 3 – 1

