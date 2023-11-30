BTM 1.Ligde 3. haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı. BTM 1. Ligde gruplarda üçüncü hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle:



KIRMIZI GRUP

2 Aralık Cumartesi, Saat 10:45

Akova – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Burak Mandralı

İncirli – Pile, Adem Nural Stadı, Serdar Gürpınar

3 Aralık Pazar

Saat 10:45 Dörtyol – Kaplıca Karadeniz 61, Adem Nural Stadı, Sabriye Atikoğlu

Saat 14:00 Türkmenköy – Yenierenköy, Mehmetali Toker Stadı, İbrahim Katmer

Saat 14:00 Dipkarpaz – Tuzlaspor, Mehmetçik Stadı, Abdullah Genç



BEYAZ GRUP

2 Aralık Cumartesi,

Saat 10:45 Ortaköy – Bostancı Bağcıl, İrsen Küçük Stadı, Abdullah Genç

Saat 10:45 Mevlevi – Demirhan, Zümrütköy Stadı,Cenk Aras Özfuttu

Saat 14:00 Kozanköy – Vadili, Raif Denktaş Stadı, Mustafa Çukur

3 Aralık Pazar

Saat 10:45 Karaoğlanoğlu – Dikmen Gücü, Orhan Dural Stadı, Arif Malek

Saat 14:00 Düzova – Denizli, Balıkesir Stadı, Berk Bağrıkara

