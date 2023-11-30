BTM 1.Ligde 3. haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı. BTM 1. Ligde gruplarda üçüncü hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle:
KIRMIZI GRUP
2 Aralık Cumartesi, Saat 10:45
Akova – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Burak Mandralı
İncirli – Pile, Adem Nural Stadı, Serdar Gürpınar
3 Aralık Pazar
Saat 10:45 Dörtyol – Kaplıca Karadeniz 61, Adem Nural Stadı, Sabriye Atikoğlu
Saat 14:00 Türkmenköy – Yenierenköy, Mehmetali Toker Stadı, İbrahim Katmer
Saat 14:00 Dipkarpaz – Tuzlaspor, Mehmetçik Stadı, Abdullah Genç
BEYAZ GRUP
2 Aralık Cumartesi,
Saat 10:45 Ortaköy – Bostancı Bağcıl, İrsen Küçük Stadı, Abdullah Genç
Saat 10:45 Mevlevi – Demirhan, Zümrütköy Stadı,Cenk Aras Özfuttu
Saat 14:00 Kozanköy – Vadili, Raif Denktaş Stadı, Mustafa Çukur
3 Aralık Pazar
Saat 10:45 Karaoğlanoğlu – Dikmen Gücü, Orhan Dural Stadı, Arif Malek
Saat 14:00 Düzova – Denizli, Balıkesir Stadı, Berk Bağrıkara
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