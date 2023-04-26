BTM 1’in son hafta cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 22-23 Nisan 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Timuçin Tansever (Ozanköy SK)
1 Maç
Mustafa Buldaç (Denizli SK)
3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Devrim Eyyübi (Seren Süt Dikmen Gücü)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Kemal Özata (Seren Süt Dikmen Gücü)
Berke Tayançlı (Seren Süt Dikmen Gücü)
Osman Erbay (Seren Süt Dikmen Gücü)
Uğur Tok (Karaoğlanoğlu SK)
Yusuf Yıldız (Denizli SK)
BTM KURULU KARARLARI
1) İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nün, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu’na 10.04.2023 tarihinde 08.04.2023 tarihinde oynanan Vadili TÇBSK – German Gold Akova Vuda müsabakasına ilişkin yapılan itirazı, müsabakada görevli hakemlerle yapılan istişare sonucunda oybirliği ile reddedilmiştir
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