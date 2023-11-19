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BTM 1’de ilk hafta tamamlandı

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BTM 1’de ilk hafta tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde ilk hafta maçları dün tamamlandı.
BTM 1. Ligde gruplarda ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:
 
KIRMIZI GRUP
Yenierenköy – Pile, 3 – 2
Türkmenköy – Kaplıca Karadeniz 61, 1 – 0
Dörtyol – Dipkarpaz, 0 – 1
İncirli – Mehmetçik, 0 – 2
Akova Vuda – Tuzlaspor, 0 – 1
 
BEYAZ GRUP
Karaoğlanoğlu – Bostancı Bağcıl, 3 – 0
Düzova – Demirhan, 2 – 1
Kozanköy – Denizli, 5 – 0
Ortaköy – Mevlevi, 1 – 0
Dikmen Gücü – Vadili, 1 – 3
 
 
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