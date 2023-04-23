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BTM 1. Ligde normal sezon tamamlandı

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BTM 1. Ligde normal sezon tamamlandı
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İktisatbank BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup’ta hafta sonu oynanan 18. Hafta maçlarıyla birlikte normal sezon tamamlandı.
Normal sezon sonunda Kırmızı Grup’ta Dem’s Construction Çanakkale ve Beyaz Grup’ta ise Ozanköy şampiyon olarak 1. Lige yükselen ilk iki takım oldu.
Kırmızı Grup’ta son hafta oynanan Geçitkale – Kaplıca Karadeniz 61 maçı sonunda galip gelen Geçitkale grubu 2. tamamlayarak play-off finalinde oynama hakkı elde etti.
Beyaz Grup’ta ise Miracle Demirhan son hafta şampiyon Ozanköy’ü mağlup ederek grubunu 2. tamamlayarak o da play-off finalinde Geçitkale’nin rakibi oldu.
Kırmızı Grup’ta lige katılmayan Görneç küme düşerken, Beyaz Grup’ta ise Tatlısu ligden düştü.
Kırmızı Grup’ta Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor ligi 9. sırada bitirirken, Beyaz Grup’ta ise Mevlevi 9. oldu. Bu iki takım play-out finalinde karşı karşıya gelerek ligde kalma için mücadele edecekler.
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Geçitkale-Kaplıca Karadeniz 61: 5 – 3
Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 6 – 2
Mehmetçik-Dem’s Cons. Çanakkale: 5 – 10
German Gold Akova Vuda-Türkmenköy: 4 – 5
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Mevlevi-Bostancı Bağcıl: 1 – 9
Tatlısu-Karaoğlanoğlu:1 – 0
Seren Süt Dikmen Gücü-Denizli: 1 – 2
Ortaköy-Gülgün Süt Düzova: 1 – 4
Ozanköy-Miracle Demirhan: 1 – 2
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 

O G B M A Y AV P
1. Dem s Cons. Çanakkale TSK 18 14 2 2 48 16 32 44
2. Geçitkale GSK 18 11 3 4 39 27 12 36
3. Kaplıca Karadeniz 61 SK 18 10 5 3 42 28 14 35
4. Vadili TÇBSK 18 10 4 4 36 21 15 34
5. Türkmenköy ASK 18 8 2 8 29 24 5 26
6. Mehmetçik TÇBSK 18 6 5 7 29 37 -8 23
7. German Gold Akova Vuda 18 5 5 8 33 33 0 19
8. Pile TSK 17 5 4 8 26 31 -5 19
9. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 18 3 4 11 25 39 -14 13
10. Görneç KSK 17 0 0 17 0 51 -51 0
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Ozanköy SK 18 11 4 3 52 19 33 37
2. Miracle Demirhan SK 18 11 3 4 57 25 32 36
3. Denizli SK 18 10 5 3 38 24 14 35
4. Bostancı Bağcıl SK 18 10 3 5 46 17 29 33
5. Gülgün Süt Düzova GSK 18 9 2 7 37 38 -1 29
6. Seren Süt Dikmen Gücü 18 6 4 8 36 34 2 22
7. Karaoğlanoğlu SK 18 4 8 6 25 41 -16 20
8. Ortaköy SK 18 5 3 10 25 44 -19 18
9. Mevlevi SK 18 3 4 11 14 57 -43 13
10. Tatlısu HOBSK 18 2 2 14 13 44 -31 8
Etiketler; #ÇANAKKALE #Ozanköy #BTM
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