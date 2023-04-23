BTM 1. Ligde normal sezon tamamlandı

İktisatbank BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup’ta hafta sonu oynanan 18. Hafta maçlarıyla birlikte normal sezon tamamlandı.

Normal sezon sonunda Kırmızı Grup’ta Dem’s Construction Çanakkale ve Beyaz Grup’ta ise Ozanköy şampiyon olarak 1. Lige yükselen ilk iki takım oldu.

Kırmızı Grup’ta son hafta oynanan Geçitkale – Kaplıca Karadeniz 61 maçı sonunda galip gelen Geçitkale grubu 2. tamamlayarak play-off finalinde oynama hakkı elde etti.

Beyaz Grup’ta ise Miracle Demirhan son hafta şampiyon Ozanköy’ü mağlup ederek grubunu 2. tamamlayarak o da play-off finalinde Geçitkale’nin rakibi oldu.

Kırmızı Grup’ta lige katılmayan Görneç küme düşerken, Beyaz Grup’ta ise Tatlısu ligden düştü.

Kırmızı Grup’ta Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor ligi 9. sırada bitirirken, Beyaz Grup’ta ise Mevlevi 9. oldu. Bu iki takım play-out finalinde karşı karşıya gelerek ligde kalma için mücadele edecekler.



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Geçitkale-Kaplıca Karadeniz 61: 5 – 3

Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 6 – 2

Mehmetçik-Dem’s Cons. Çanakkale: 5 – 10

German Gold Akova Vuda-Türkmenköy: 4 – 5



İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Mevlevi-Bostancı Bağcıl: 1 – 9

Tatlısu-Karaoğlanoğlu:1 – 0

Seren Süt Dikmen Gücü-Denizli: 1 – 2

Ortaköy-Gülgün Süt Düzova: 1 – 4

Ozanköy-Miracle Demirhan: 1 – 2



İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu



