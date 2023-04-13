banner913
banner932
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
27 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
26 0
 
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
6 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
9 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
18 0
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı
21 0
banner915

BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

banner476

banner825
BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Nisan 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Sevban Alıcı (German Gold Akova Vuda) 2 Maç
Umut Menteş (Vadili TÇBSK) 1 Maç
Batuhan Ak (Kaplıca Karadeniz 61 SK) 2 Maç
Halil Türen (Mehmetçik TÇBSK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Zeydan Şanverdi (Vadili TÇBSK) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tanju Kaya (Geçitkale GSK)
Besim Aykanat (Mevlevi SK)
Mehmet Keskiner (Denizli SK
Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale GSK)
İzzet Şerifoğlu (Mevlevi SK)
Ali Elmas (Geçitkale GSK)
Mustafa Karaosmanoğlu (Mevlevi SK)
Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl SK)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.