BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Nisan 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Sevban Alıcı (German Gold Akova Vuda) 2 Maç

Umut Menteş (Vadili TÇBSK) 1 Maç

Batuhan Ak (Kaplıca Karadeniz 61 SK) 2 Maç

Halil Türen (Mehmetçik TÇBSK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Zeydan Şanverdi (Vadili TÇBSK) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tanju Kaya (Geçitkale GSK)

Besim Aykanat (Mevlevi SK)

Mehmet Keskiner (Denizli SK

Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale GSK)

İzzet Şerifoğlu (Mevlevi SK)

Ali Elmas (Geçitkale GSK)

Mustafa Karaosmanoğlu (Mevlevi SK)

Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl SK)

