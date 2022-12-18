BTM 1. Lig’de 3. Hafta tamamlandı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 3. Hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamalandı. Kırmızı Grup’ta Çanakkale 7 puanla, Beyaz Grup’ta ise Dikmen Gücü ile Denizli 7’şer puanla liderliği paylaştılar.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Vadili-Kaplıca Karadeniz 61: 1 -1
German Gold Akova –Çanakkale: 2- 2
Türkmenköy-Mehmetçik: 0 – 0
Pile-Geçitkale: 2 – 3
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
M.Demirhan-B.Bağcıl: 1 – 0
Mevlevi-Seren Süt Dikmen G. 1 – 4
Gülgün Süt Düzova-Tatlısu: 2 – 1
Ozanköy-Denizli: 2 – 3
Ortaköy-Karaoğlanoğlu: 2 – 2
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