banner875
banner885
"Altın Top" Messi'nin
7 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
13 0
 
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
57 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
11 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
27 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
20 0
banner878
banner887

BTM 1. Lig’de 3. Hafta tamamlandı

banner898

banner825
BTM 1. Lig’de 3. Hafta tamamlandı
banner892
İktisatbank BTM 1. Lig’de  3. Hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamalandı. Kırmızı Grup’ta Çanakkale 7 puanla, Beyaz Grup’ta ise Dikmen Gücü ile Denizli 7’şer puanla liderliği paylaştılar.
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Vadili-Kaplıca Karadeniz 61:                    1 -1
German Gold Akova –Çanakkale:   2- 2
Türkmenköy-Mehmetçik:                0 – 0
Pile-Geçitkale:                                  2 – 3
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
M.Demirhan-B.Bağcıl:           1 – 0
Mevlevi-Seren Süt Dikmen G. 1 – 4
Gülgün Süt Düzova-Tatlısu:   2 – 1
Ozanköy-Denizli:                    2 – 3
Ortaköy-Karaoğlanoğlu:          2 – 2 
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.