BTM 1. Lig’de 3. Hafta heyecanı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 3. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta bugün 3 maç yarın ise 1 maç oynanacak. İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 3 maç bugün 2 maç ise yarın oynanacak.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kaplıca Karadeniz 61 (Hakan Ünal)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Çanakkale (Burak Mandıralı)
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik (Ferhat Tuna)
18 Aralık 2022, Pazar
10.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Pile-Geçitkale (Ferhat Tuna)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-B.Bağcıl (Mehmet V.Çelik)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Seren Süt Dikmen Gücü (Abdullah Genç)
10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Tatlısu (Fatih Bardakçıoğlu)
18 Aralık 2022, Pazar
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Denizli (İbrahim Katmer)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.