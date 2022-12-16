BTM 1. Lig’de 3. Hafta heyecanı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 3. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta bugün 3 maç yarın ise 1 maç oynanacak. İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 3 maç bugün 2 maç ise yarın oynanacak.





İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

17 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kaplıca Karadeniz 61 (Hakan Ünal)

10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Çanakkale (Burak Mandıralı)

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik (Ferhat Tuna)

18 Aralık 2022, Pazar

10.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Pile-Geçitkale (Ferhat Tuna)



İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

17 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-B.Bağcıl (Mehmet V.Çelik)

10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Seren Süt Dikmen Gücü (Abdullah Genç)

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Tatlısu (Fatih Bardakçıoğlu)

18 Aralık 2022, Pazar

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Denizli (İbrahim Katmer)

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)



