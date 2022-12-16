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BTM 1. Lig’de 3. Hafta heyecanı

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BTM 1. Lig’de 3. Hafta heyecanı
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İktisatbank BTM 1. Lig’de 3. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta bugün 3 maç yarın ise 1 maç oynanacak. İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 3 maç bugün 2 maç ise yarın oynanacak.


İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kaplıca Karadeniz 61 (Hakan Ünal)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Çanakkale (Burak Mandıralı)
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik (Ferhat Tuna)
18 Aralık 2022, Pazar
10.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Pile-Geçitkale (Ferhat Tuna)
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-B.Bağcıl (Mehmet V.Çelik)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Seren Süt Dikmen Gücü (Abdullah Genç)
10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Tatlısu (Fatih Bardakçıoğlu)
18 Aralık 2022, Pazar
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Denizli (İbrahim Katmer)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
 
 
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