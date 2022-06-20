Bölge derbisinin galibi Korkuteli

İktisatbank BTM 2. Lig ilk devresi hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 5. Grup’ta bölge derbisi heyecanı yaşandı.
Derbi niteliği taşıyan Korkuteli – Güvercinlik karşılaşmasında Korkuteli karşılaşmayı 5-3 kazanarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Dörtyol AdemNural Stadı’nda oynanan maçta konuk Güvercinlik 1-0 öne geçmesine rağmen Korkuteli, Onur Gökalp’in attığı goller ile 1-2 öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Korkuteli GD kaptan Uğur Acı ve Tugay Yavuz’un attığı goller ile 1-4 öne geçsede Anıl ve Süleyman’ın attığı gollere engel olamadı ve durum 4-3’e geldi. 90. dakikada Tugay Yavuz penaltıdan attığı gol ile durumu 3-5 getirerek son sözü söyledi.
Maçın yıldızı 2 gol 2 asist yapan Onur Gökalp oldu.
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