Bölge derbisinin galibi Korkuteli

BTM 2. Lig 5. Grupta derbi niteliği taşıyan Korkuteli – Güvercinlik karşılaşmasında Korkuteli karşılaşmayı 5-3 kazandı

İktisatbank BTM 2. Lig ilk devresi hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 5. Grup’ta bölge derbisi heyecanı yaşandı.

Derbi niteliği taşıyan Korkuteli – Güvercinlik karşılaşmasında Korkuteli karşılaşmayı 5-3 kazanarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Dörtyol AdemNural Stadı’nda oynanan maçta konuk Güvercinlik 1-0 öne geçmesine rağmen Korkuteli, Onur Gökalp’in attığı goller ile 1-2 öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Korkuteli GD kaptan Uğur Acı ve Tugay Yavuz’un attığı goller ile 1-4 öne geçsede Anıl ve Süleyman’ın attığı gollere engel olamadı ve durum 4-3’e geldi. 90. dakikada Tugay Yavuz penaltıdan attığı gol ile durumu 3-5 getirerek son sözü söyledi.

Maçın yıldızı 2 gol 2 asist yapan Onur Gökalp oldu.

