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Bölge derbisinde gülen Yeni Boğaziçi

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Doğu bölgesinin iki komşu köyü olan Yeni Boğaziçi ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi 1-0’lık skorla ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu

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Bölge derbisinde gülen Yeni Boğaziçi
Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk Aras Özfutu, Burak Mandıralı
Yeni Boğaziçi:  Remzi, Ali, Derviş, Burçin, Çağrı, Hasan, Mehmetali(Tolga), Mustafa(Mehmet Çağakan), Serhat, Ramadan(Mehmet Çetin), Cemil(Hüseyin Genel).
Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Fetin, İrfan, Aziz(Hasan), Rıdvan, Mehmet Göreli(Aykut), Gökay, Hüseyin(Burak) Mustafa Menekşeli(Errtan ),
Gol: Dk.73 Serhat(Y. Boğaziçi)
 
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig’in 29. Haftasında bölge derbisinde karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Y.Boğaziçi oldu.
Maçta daha çok gol arayan takım ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu.
Dk. 24 Yeni Boğaziçi atağında Cemil’in pasıyla Mormenekşe ceza yayı üzerinde topla buluşan Ramadan’ın sert şutunda top üst direğe vurarak auta gitti.
Dk. 33 Hızlı gelişen Y.Boğaziçi atağında bu kez Ramadan’ın pasıyla ceza sahasına giren Serhat’ın şutunda top yan direkten oyuna geri döndü.
İlk devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.  
Dk.49 Yeni Boğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Burçin son çizgiye inerek geriye kestiği topa gelişine vuran Ramadan'ın şutunda kaleci Mehmetsalih iyi uzanarak topa sahip oldu.
Dk.60 Mormenekşe'nin kazandığı topla buluşan Mustafa hızla Yeni Boğaziçi ceza sahasına ilerleyerek şutunda top yandan auta gitti.
Dk. 73 Yeni Boğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Cemil topu ceza sahası yayında bulunan Ramadan'a bıraktı. Ramadan boş pozisyonda ceza sahasında bulunan Serhat'ı topla buluşturdu. Serhat'ta yerden plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Dk. 90 Yeni Boğaziçi atağında Mormenekşe ceza sahasına giren Mehmet Çağakan şutunda kaleci Mehmetsalih iyi uzanarak gole izin vermedi.
Dk. 90 +4 Mormenekşe defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Mehmet çağakan ceza sahasında boşta olan Tolga’yı buluşturdu. Tolga’nın şutunda kaleciyi geçen topu Mormenekşe defansı çizgiden çıkardı. Maçta başka gol olmayınca skor Y.Boğaziçi 1 – Mormenekşe 0 olarak belirlendi.
 
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