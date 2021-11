Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor

AKSA 1. Lig’de son beş haftadır kaybetmeyen Yeni Boğaziçi konuk ettiği ligin 3. haftasından beridir kazanamayan Maraş’ı 2-0 mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürdü

Stad: Y.Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Cemre Malek, Engin Akkagün

Yeni Boğaziçi: Remzi, Mehmet, Çağrı, Burçin, Ali, Hasan, Hüseyin(Ramadan), Serhat(Doğuş), Mert(Zübeyir), Cemil, (Tolga), Oytun (Can).

Maraş:Oğuzhan, Ramazan, Mehmet Sakallı(Eren), Hasan , Yavmi(Mustafa Köleli), Hüseyin, Eray(Ali Çil), Serkan, Mustafa İnanç(Çağrı) Mehmet Çavuş, Mustafa Zorba,

Goller: Dk. 40 Oytun, Dk. 90 Can (Y. Boğaziçi)



AKSA 1. Lig’in 11. haftasında üst sıraları hedefleyen Yeni Boğaziçi konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Maraş’ı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk devresine tutuk başlayan her iki takım da karşılıklı pas hatalarıyla güzel bir oyun sergileyemezlerken ev sahibi Yeni Boğaziçi ilk devrenin sonuna doğru bulduğu golle rahatladı.

Dk. 40 Yeni Boğaziçi atağında Cemil’in pasıyla Maraş ceza alanı içinde topla buluşan Oytun güzel bir vuruşla Yeni Boğaziçi’ni 1-0 öne geçirdi.

İkinci devreye konuk Maraş forvete takviye yaparak üç değişiklikle başlamasına karşın aradığı beraberlik golünü bulamadı.

Ev sahibi Yeni Boğaziçi ise 1-0 önde olmanın avantajıyla kontrollü oynayarak skoru korumaya çalıştı.

Normal sürenin son beş dakikasında Yeni Boğaziçi takımı ilerde oynayan Oytun ile Cemil’i oyundan alarak yerlerine Tolga ve Can’ı sürdü.

Dk. 90 Yeni Boğaziçi’nin kontra atağında oyuna Ramadan güzel bir pasla oyuna yeni giren Can’ı topla buluşturdu. Can da topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Yeni Boğaziçi 2 – Maraş 0.