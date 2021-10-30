Boğaziçi puanı son nefeste kurtardı

AKSA 1. Lig’in 7. haftasında Yeni Boğaziçi ile Düzkaya arasındaki mücadelede konuk Düzkaya 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı: Hakan Ünal, Serkan Özdenkçi, Burak Mandıralı: Remzi, Mehmet, Burçin(Can), Ali, Derviş, Zübeyir(Mehmet Çağakan), Serhat(Ramadan), Hasan, Eli(Hüseyin), Cemil, Oytun(Ahmet)Ali Karal, Uğur, Berke, Önder(Salih), Mehmet, Hüseyin(Serkan), Mehmet Çimen, Micheal, Uğurcan, Arif, Yağış(Cemal).: Dk. 30 Yağış (Düzkaya), Dk. 90 Cemil (Yeni Boğaziçi)Dk.73 Derviş (Y.B)AKSA 1. Lig 7. Hafta mücadelesinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Boğaziçi ile bir galibiyeti olan ve haftalardır galip gelemeyen Düzkaya’yı konuk etti. Düzkaya ilk devrede bulduğu golle yaklaşık 60 dakika 1-0 önde getirdiği karşılamanın son dakikalarında Yeni Boğaziçi’nin tecrübeli futbolcusu Cemil’in golüne engel olamayarak yine galibiyete hasret kaldı.Karşılaşma boyunca topa hakim olan ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veren Düzkaya takımı ilk devrede rakibine göre daha iyiydi.Dk. 30 Gelişen Düzkaya atağında son olarak Yeni Boğaziçi ceza sahasında topla buluşan Yağış güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 -1Dk. 42 Yeni Boğaziçi atağında defans arkasına atılan topla buluşan Cemil golü attı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü iptal etti. İlk devre Yeni Boğaziçi 0 – Düzkaya 1 şeklinde tamamlandı.İkinci devreye 3 oyuncu birden değiştirerek başlayan ev sahibi Yeni Boğaziçi yine de istediği oyunu ortaya koyamadı.Dk. 73 Düzkaya atağında sağ kanattan topla ilerleyen Uğurcan’a arkadan yaptığı müdahale sonrasında Derviş hakem Hakan Ünal tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Dk. 90 Yeni Boğaziçi atağında orta alandan Ramadan’ın pasıyla Düzkaya ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Cemil çok güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.