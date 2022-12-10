Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı

Yeniboğaziçi konuk ettiği Unimar Maraş’ı ilk devrenin başında Ramadan ve ikinci devrenin sonunda ise Serhat ile Mehmet Çağakan’ın attığı gollerle 3 – 0 mağlup ederek rakibini alt sıralarda bıraktı



Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkci

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş(Burçin) Ali Özay, Barış, Hüseyin, Zübeyir,Hasan, Doğan(Ahmet Kuşaf), Ramadan(Mehmet Çağakan), Serhat(Berkay), Turgut(Ahmet Yalçın).

Unimar Maraş: Cenkay, Emre(Mustafa), Serkan, Mehmet Ergün, Ahmet(Muzaffer), Oğuz, Aniljan, Emre Karaciğer(İlhan), Onur(Mehmet Adil), Hasan Bayandursun, Burak.

Goller: Dk.9 Ramadan, Dk. 90 Serhat ve Dk.90+3 MehmetÇağakan(pen.) (Yeniboğaziçi)

Kımızı Kart: Dk.75 Aniljan Jorayev(Unimar Maraş)





İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 12. Haftasında üst sıraları hedefleyen Yeniboğaziçi ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş arasındaki zorlu mücadelede ev sahibi Yeniboğaziçi 3 puanı 3 golle buldu.

Dk. 9 Yeniboğaziçi atağında Hasan’ın pasıyla Unimar Maraş ceza yayı üzerinde topla buluşan Ramadanönünü boşaltarak sol ayağıyla güzel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlara gönderdi. 1 – 0

Bu dakikadan sonra iki takımın gayretleri pozisyon üretmeye yetmedi ve ilk devre 1 -0 Yeniboğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.

Dk. 56 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla topla buluşan Turgut çalımla ceza sahasına girerken topa vurmakta gecikince defans topu uzaklaştırdı.

Dk. 63 Unimar Maraş'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Burak'ın vuruşunda kaleci Remzi köşeden çıkardı.

Dk. 68 Maraş'ın kullandığı köşe atışında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son ayağı koyan Mehmet oldu. Ancak top az farkla yandan auta gitti.

Dk.90 Yeniboğaziçi'nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Çağakan’ın şutunda defanstan seken topla sağ buluşan Serhat rakibinden sıyrılarak şutunda topu ağlarla buluşturdu.2-0 Dk.

90+3 Yeniboğaziçi atağında Unimar Maraş ceza sahası önünde topla buluşan Zübeyir’in pasıyla ceza alanı içine giren Ahmet Kuşaf, Maraş defansının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mehmet Çağakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru belirledi. 3 – 0

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün StadıHakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan ÖzdenkciYeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş(Burçin) Ali Özay, Barış, Hüseyin, Zübeyir,Hasan, Doğan(Ahmet Kuşaf), Ramadan(Mehmet Çağakan), Serhat(Berkay), Turgut(Ahmet Yalçın).Unimar Maraş: Cenkay, Emre(Mustafa), Serkan, Mehmet Ergün, Ahmet(Muzaffer), Oğuz, Aniljan, Emre Karaciğer(İlhan), Onur(Mehmet Adil), Hasan Bayandursun, Burak.Goller: Dk.9 Ramadan, Dk. 90 Serhat ve Dk.90+3 MehmetÇağakan(pen.) (Yeniboğaziçi)Kımızı Kart: Dk.75 Aniljan Jorayev(Unimar Maraş)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 12. Haftasında üst sıraları hedefleyen Yeniboğaziçi ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş arasındaki zorlu mücadelede ev sahibi Yeniboğaziçi 3 puanı 3 golle buldu.Dk. 9 Yeniboğaziçi atağında Hasan’ın pasıyla Unimar Maraş ceza yayı üzerinde topla buluşan Ramadanönünü boşaltarak sol ayağıyla güzel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlara gönderdi. 1 – 0Bu dakikadan sonra iki takımın gayretleri pozisyon üretmeye yetmedi ve ilk devre 1 -0 Yeniboğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.Dk. 56 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla topla buluşan Turgut çalımla ceza sahasına girerken topa vurmakta gecikince defans topu uzaklaştırdı.Dk. 63 Unimar Maraş'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Burak'ın vuruşunda kaleci Remzi köşeden çıkardı.Dk. 68 Maraş'ın kullandığı köşe atışında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son ayağı koyan Mehmet oldu. Ancak top az farkla yandan auta gitti.Dk.90 Yeniboğaziçi'nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Çağakan’ın şutunda defanstan seken topla sağ buluşan Serhat rakibinden sıyrılarak şutunda topu ağlarla buluşturdu.2-0 Dk.90+3 Yeniboğaziçi atağında Unimar Maraş ceza sahası önünde topla buluşan Zübeyir’in pasıyla ceza alanı içine giren Ahmet Kuşaf, Maraş defansının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mehmet Çağakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru belirledi. 3 – 0