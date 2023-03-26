Boğaz fırtınası Süper Lig aşkına esiyor

Süper Lig hedefindeki Yeniboğaziçi komşu derbisinde konuk olduğu Mormenekşe’yi 4-1’lik skorla mağlup etti ve Baf Ülkü Yurdu’nun mağlup olmasıyla 2. sıraya yükselerek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet elde etti

Mormenekşe Cemal Balses StadıUtku Hamacıoğlu, Yusufcan Dönder, Şahin CoşkunDoğuhan, Erdoğ(Mustafa), Abbas, Fetin, Aykut, Aziz, Irfan(Burak), Ahmet Can(Sami), Gökay, Rıdvan(Ertan)Remzi, Burçin, Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Barış(Çağrı), Burak, Serhat(Yıldıray), Zübeyir, Mehmet Çağakan (Hasan Kaffaoğlu), Ahmet Kuşaf (Doğanalp) Turgut.: Dk. 75 Ertan(Mormenekşe), Dk. 6 ve Dk. 72 (Pen.) Turgut, Dk. 84 Ali, Dk. 89 Yıldıray(Yeniboğaziçi)Dk.90 +2 Sami(Mormenekşe)Aksa 1. Ligin 23. Haftasının önemli maçlarından olan olan komşu derbisinde konuk Yeniboğaziçi, üstün bir oyunun ardından Mormenekşe’yi 4 -1 mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.Dk. 6 Yeniboğaziçi'nin organize gelişen atağında Serhat'ın pasıyla topla buluşan Turgut güzel bir vücut çalımıyla önünü boşaltarak ceza sahası üzerinden şutunda top köşeden ağlara gitti. 0-1Dk. 45 Yeniboğaziçi'nin sol kanatta topla buluşan Ahmet Kuşaf'ın Mormenekşe ceza sahasına yaptığı ortada sağ çaprazda topla buluşan Serhat önünü boşaltarak şutunda top yandan auta gitti.Dk.48 Mormenekşe defansından dönen topa sahip olan Burak'ın pasıyla topla buluşan Ali sert ve düzgün bir vuruş yaptı ancak top üst direkten döndü.Dk. 66 Organize gelişen Mormenekşe atağında Aziz'in pasıyla topla buluşan Gökay Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerken şutunda top az farkla yandan auta gitti.Dk. 72 Yeniboğaziçi atağında Zübeyir'in pasıyla buluşan Turgut güzel bir ara pasıyla topu Doğan'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğan çalımla kaleciyi geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlarla buluşturdu. 0-2Dk. 75 Mormenekşe'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Fetin'in içeriye çevirdiği topa Ertan uçarak ayak koyarak ağlara gönderdi. 1-2Dk.82 Yıldıray'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Doğan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top yandan auta gitti.Dk. 84 Yeniboğaziçi'nin kullandığı korner atışında defanstan seken topa altı pas üzerinde ayak koyan Ali golü atarak skoru 1-3 yaptı.Dk. 89 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Doğan çalımlarla Mormenekşe ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Ortaya kestiği topa ayak koyan Yıldıray ağlarla buluşturdu.1-4.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Mormenekşe 1 – Yeniboğaziçi 4 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Yeniboğaziçi puanını 44 yaparak 2. sıraya yükseldi ve süper lig yolunda önemli bir galibiyet aldı.