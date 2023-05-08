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Birinci Lig’in kralı Turgut Kaçar

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Birinci Lig’in kralı Turgut Kaçar
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AKSA Birinci Lig’de normal sezon erteleme maçlarının ardından tamamlanırken ligin gol kralı 33 golle Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar oldu
Kaçar, ligin son haftasında Miracle Karşıyaka’dan İlyas Yılmaz ile 28’er golle girdi. Cumartesi günü Yılmaz 2 gol atarak gol sayısını 30 yaptı. Cumartesi oynanması planlanan ancak olumsuz hava koşulları ile ertelenen, 7-0 kazanılan Düzkaya maçında 5 gole imzasını atan Turgut Kaçar toplam gol sayısını 33 yaparak hem takımının Süper Lig’e terfi etme sevincini, hem de gol krallığı sevincini yaşamış oldu.
 

Etiketler; #Turgut Kaçar
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