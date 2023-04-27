Birinci Lige üçüncü bilet sahibini buluyor

İktisatbank BTM 1. Lig’den üst lige terfi edecek olan 3. Takımın kim olacağını belirleyecek olan Geçitkale – Miracle Demirhan play-off finali bu akşam Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig’de Play – Off maçı Cuma akşamı oynanacak. Kırmızı Grup’ta Dem’s Construction Çanakkale, Beyaz Grup’ta ise Ozanköy’ün gruplarında şampiyon olarak 1. Lige yükselmesinin gözler ardından 1. Lig biletini alacak 3 takıma çevrildi. Kırmızı Grup’ta Geçitkale’nin, Beyaz Grup’ta ise Miracle Demirhan’ın gruplarını ikinci bitirerek play-off finali oynamayı hak kazanması sonrasında takımlar bu akşam kozlarını paylaşacaklar.28 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Girne Mete Adanır Stadında oynanacak olan Geçitkale – Demirhan maçını Fehim Dayı yönetecek. Fehim Dayı’nın yardımcılıklarını Sertan Alkın ve Özal Çağlayan yapacak. 4. hakem olarak ise Abdullah Genç görev yapacak.KÖSEOĞLU: DEMİRHAN’I TARİHİNDE İLK KEZ BİRİNCİ LİGE ÇIKARMAK İSTİYORUZİktisatbankası BTM Birinci Lig Beyaz Grubu ikinci tamamlayarak final maçı oynamaya hak kazanan Demirhan’ın antrenörü Vural Köseoğlu, final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Vural Köseoğlu’nun açıklaması şöyle: “İktisatbankası BTM Birinci Lig final maçında 28 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Girne Mete Adanır Stadında Kırmızı Grup ikincisi Geçitkale ile karşılaşacağız. Deneyimli yıldızları bulunan rakibimiz iyi bir takımdır. Sezonun ikinci devresinde yakaladıkları performansı ilk devrede yakalasalar direk küme çıkacaklardı. Biz ise özellikle kaptan Mehmet Barkınay’ın yokluğunda son bölümde sıkıntılar yaşadık. Ama şampiyon Ozanköy’üdeplasmanda mağlup ederek final maçı oynama şansı yakaladık. Kaliteli isimlerden oluşan bir takımız. Zaten Gol Kralı çıkarmamız ve en çok gol atan takım olmamız bunun ispatıdır. Demirhan’ı tarihinde ilk kez Birinci Lige çıkarmak istiyoruz. Annemin köyü olan Geçitkale’ye de final maçında başarılar dilerim. Hak edenin kazanacağı güzel bir maç olsun.”ŞÖFER: BİRİNCİ LİGE YÜKSELMEYİ ÇOK İSTİYORUZBaşarılı futbol adamı Geçitkale Günay Spor Kulübü Genel Koordinatörü Birol Şöfer, Demirhan ile oynayacakları final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Birol Şöfer’in açıklaması şöyle: “İktisatbankası BTM Birinci Lig final maçında 28 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Girne Mete Adanır Stadında Beyaz Grup ikincisi Demirhan ile karşılaşacağız. Rakibimiz de iyi bir takımdır. Ancak biz Geçitkale Günay Spor Kulübü olarak Birinci Lige yükselmeyi çok istiyoruz. Final maçını da kazanarak hedefimize ulaşacağız.”