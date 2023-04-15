Birinci Ligde haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-13 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası, AKSA 1.Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Ahmet Vatanseven (Dörtyol),, Hakan Yazıcı (Mormenekşe), Sami BertuTünsay (Mormenekşe)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK), Ahmet Yazıcı (SFC Boğaziçi SK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Aziz Topel Duyuran (Mormenekşe), Murat Gertik (Düzkaya), Mahmut İzoğlu (Esentepe), Mehmet Biricik (Yenierenköy), Mustafa Özbek (İncirli), Mustafa Yaşar (Lapta), Mehmet Kuşçu (Düzkaya), Devran Ali Güneş (Esentepe), Fevzican Şahin (Ünimar Maraş), Arda Mehmet Ersever (Baf Ülkü Yurdu), Fatin Çeker (M. HacıaliYılmazköy), Suat Varıp (M. HacıaliYılmazköy), Burak Kantar (Yeniboğaziçi)
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