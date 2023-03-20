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Birinci Lig’de hafta içi mesaisi

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Aksa 1. Lig’in 22. Haftası yarın ve çarşamba günü oynanacak hafta içi maçlarıyla tamamlanacak

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Birinci Lig’de hafta içi mesaisi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de erteleme, AKSA 1.Lig’de 22.haftanın programı belli oldu.
Aksa Futbol Liglerine Şubat ayında verilen 2 haftalık ara nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Aksa 1. Lig’de hafta içi maçları oynanacak. Bu bağlamda 1. Lig’de yarın 4 maç ve çarşamba günü de 4 maç oynanarak 22. Hafta maçları tamamlanmış olacak.
Program şöyle;
AKSA SÜPER LİG
22 Mart 2023, Çarşamba
15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Göçmenköy (Serkan Şimşek)
AKSA 1.LİG
21 Mart 2023, Salı
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Esentepe (Hakan Ünal)
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Dörtyol (Zekai Töre)
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yenierenköy-M. Hacıali Yılmazköy (Burak Mandıralı)
15.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Miracle Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)
22 MART 2023, ÇARŞAMBA
15.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Girne Halk Evi (Evren Karademir)
15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Mormenekşe (Kerem Eran)
15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Baf Ü.Yurdu (Şakir Azizoğlu)
 
 
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