Birinci Lig’de hafta içi mesaisi

Aksa 1. Lig’in 22. Haftası yarın ve çarşamba günü oynanacak hafta içi maçlarıyla tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de erteleme, AKSA 1.Lig’de 22.haftanın programı belli oldu.

Aksa Futbol Liglerine Şubat ayında verilen 2 haftalık ara nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Aksa 1. Lig’de hafta içi maçları oynanacak. Bu bağlamda 1. Lig’de yarın 4 maç ve çarşamba günü de 4 maç oynanarak 22. Hafta maçları tamamlanmış olacak.

Program şöyle;

AKSA SÜPER LİG

22 Mart 2023, Çarşamba

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Göçmenköy (Serkan Şimşek)

AKSA 1.LİG

21 Mart 2023, Salı

15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Esentepe (Hakan Ünal)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Dörtyol (Zekai Töre)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yenierenköy-M. Hacıali Yılmazköy (Burak Mandıralı)

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Miracle Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)

22 MART 2023, ÇARŞAMBA

15.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Girne Halk Evi (Evren Karademir)

15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Mormenekşe (Kerem Eran)

15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Baf Ü.Yurdu (Şakir Azizoğlu)



