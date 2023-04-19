Birbirlerini üzmediler

Süper Ligde rahat konumda bulunan iki takım Cihangir ile K.Kaymaklı’nın Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki mücadelesinde takımlar birer golle sahadan birer puanla ayrıldılar

Stat: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso StadıHakemler: Hakan Ünal,Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan ÇelikK.Kaymaklı: Salih, Bahadır, Sena, Emre(Mehmet Kaygısız), Arda, Mehmet Öztürk(Kemal), Alp, Hasan, Mehmet Göçben, İbrahim, Adnan(Yağış).Cihangir: Dursun Cem, Nurettin(Selçuk), Mikail, Erol, Berhan(Tacettin), Hakan, Yankı(Ali Öztürk), Rahmi, Muhittin, Babacar.Goller: Dk. 26 Adnan (K.Kaymaklı), Dk. 7 Yankı(Cihangir)Aksa Süper Ligin 27. haftasında lig ikincisi Cihangir ile ligde orta sıralarda yer alan K.Kaymaklı’nın Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanarak takımlar puanları paylaştı.Her iki takımında ilk devrede bulduğu gollerle 1-1 tamamlanan karşılaşmada Cihangir galibiyet için çok uğraşsa da K.Kaymaklı takımı yaptığı iyi defansla Cihangir’e galibiyet şansı tanımadı.7. dakikada gelişen Cihangir atağında Muhittin’in pasıyla K.Kaymaklı ceza sahasında topla buluşan Yankı toğu ağlara göndererek skoru 0 –1 yaptı.26. dakikada K.Kaymaklı atağında takımın genç golcüsü Adnan Cihangir defansından sıyrılarak güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. İlk devre bu skorla tamamlandı.İkinci devreye baskılı başlayan konuk Cihangir, neredeyse tek kale bir devre oynamasına karşın K.Kaymaklı defansını aşamayarak galibiyet golünü bulamadı ve maç 1-1 tamamlandı.Bu sonucun ardından Cihangir puanını 58 yaparken, K.Kaymaklı takımı ise 32 puana yükseldi.