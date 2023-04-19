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Birbirlerini üzmediler

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Süper Ligde rahat konumda bulunan iki takım Cihangir ile K.Kaymaklı’nın Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki mücadelesinde takımlar birer golle sahadan birer puanla ayrıldılar

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Birbirlerini üzmediler
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Stat: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Hakan Ünal,Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik
K.Kaymaklı: Salih, Bahadır, Sena, Emre(Mehmet Kaygısız), Arda, Mehmet Öztürk(Kemal), Alp, Hasan, Mehmet Göçben, İbrahim, Adnan(Yağış).
Cihangir: Dursun Cem, Nurettin(Selçuk), Mikail, Erol, Berhan(Tacettin), Hakan, Yankı(Ali Öztürk), Rahmi, Muhittin, Babacar.
Goller: Dk. 26 Adnan (K.Kaymaklı), Dk. 7 Yankı(Cihangir)
 
Aksa Süper Ligin 27. haftasında lig ikincisi Cihangir ile ligde orta sıralarda yer alan K.Kaymaklı’nın Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanarak takımlar puanları paylaştı.
Her iki takımında ilk devrede bulduğu gollerle 1-1 tamamlanan karşılaşmada Cihangir galibiyet için çok uğraşsa da K.Kaymaklı takımı yaptığı iyi defansla Cihangir’e galibiyet şansı tanımadı.
7. dakikada gelişen Cihangir atağında Muhittin’in pasıyla K.Kaymaklı ceza sahasında topla buluşan Yankı toğu ağlara göndererek skoru 0 –1 yaptı.
26. dakikada K.Kaymaklı atağında takımın genç golcüsü Adnan Cihangir defansından sıyrılarak güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devreye baskılı başlayan konuk Cihangir, neredeyse tek kale bir devre oynamasına karşın K.Kaymaklı defansını aşamayarak galibiyet golünü bulamadı ve maç 1-1 tamamlandı.
Bu sonucun ardından Cihangir puanını 58 yaparken, K.Kaymaklı takımı ise 32 puana yükseldi.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 26 23 2 1 78 22 56 71
2. Cihangir GSK 26 18 4 4 60 30 30 58
3. Mesarya SK 26 15 7 4 51 25 26 52
4. Doğan Türk Birliği 26 14 6 6 58 28 30 48
5. Yenicami AK 27 13 7 7 54 42 12 46
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 26 13 6 7 40 30 10 45
7. Lefke TSK 26 10 6 10 32 32 0 36
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 27 9 6 12 36 46 -10 33
9. Küçük Kaymaklı TSK 26 9 5 12 33 46 -13 32
10. Türk Ocağı Limasol 27 7 2 18 30 47 -17 23
11. Çetinkaya TSK 26 6 5 15 27 53 -26 23
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 26 5 7 14 29 54 -25 22
13. Hamitköy ŞHSK 26 6 3 17 30 49 -19 21
14. Göçmenköy İYSK 26 5 5 16 33 59 -26 20
15. Gönyeli SK 26 2 5 19 28 73 -45 11
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