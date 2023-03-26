Birbirlerini üzmediler

Süper Ligde alt sıraları ilgilendiren K.Kaymaklı ile Gönyeli arasındaki zorlu mücadele 1 – 1 tamamlanarak takımlar birer puanla haftayı kapattılar

Stadyum: K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Halil Atlar

K.Kaymaklı: Salih, Bahadır, Sena, Emre Nazik(İbrahim), Mehmet Öztürk, Felix, Alp, Hasan Çakır(Arda), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay, Yağış

Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı(Ömer), Kahraman, Osita, İsmet(Kaan), Kadir(Yusuf), Berkay, Barış, Rıdvan(Dennis), Ahmet Eser

Goller: 64.Dk Yağış (K.Kaymaklı)- 53.Dk Kahraman (Gönyeli)



AKSA Süper Lig'de 22.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan maç 1 – 1 eşitlikle sona erdi. İlk devre Gönyeli daha etkili oynamasına rağmen devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0

Maçın ikinci devresinde Gönyeli Kahraman Dönmez ile öne geçerken, Küçük Kaymaklı'dab u gole karşılık Yağış Gencay'dan geldi. 1 – 1

1 – 1’lik sonuçla Küçük Kaymaklı 21 puana yükselirken, Gönyeli de puanını 11'e yükseltti. AKSA Süper Ligin 23.haftasında Küçük Kaymaklı, ChinaBazaar Gençlik Gücü ile karşılaşırken, Gönyeli de Çetinkaya ile karşı karşıya gelecek.

