Birbirlerini üzmediler

Stadyum: K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Halil Atlar
K.Kaymaklı: Salih, Bahadır, Sena, Emre Nazik(İbrahim), Mehmet Öztürk, Felix, Alp, Hasan Çakır(Arda), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay, Yağış
Gönyeli: Mustafa Dağman, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Hacı(Ömer), Kahraman, Osita, İsmet(Kaan), Kadir(Yusuf), Berkay, Barış, Rıdvan(Dennis), Ahmet Eser
Goller: 64.Dk Yağış (K.Kaymaklı)- 53.Dk Kahraman (Gönyeli)
AKSA Süper Lig'de 22.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Gönyeli karşı karşıya geldi.
Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan maç 1 – 1 eşitlikle sona erdi. İlk devre Gönyeli daha etkili oynamasına rağmen devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0
Maçın ikinci devresinde Gönyeli Kahraman Dönmez ile öne geçerken, Küçük Kaymaklı'dab u gole karşılık Yağış Gencay'dan geldi. 1 – 1
1 – 1’lik sonuçla Küçük Kaymaklı 21 puana yükselirken, Gönyeli de puanını 11'e yükseltti. AKSA Süper Ligin 23.haftasında Küçük Kaymaklı, ChinaBazaar Gençlik Gücü ile karşılaşırken, Gönyeli de Çetinkaya ile karşı karşıya gelecek.
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