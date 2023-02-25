Birbirlerini üzmediler

Aksa Süper Lig’de play-out hattı içindeki takımlardan olan Gençlik Gücü ile Türk Ocağı arasındaki mücadelede Türk Ocağı 1-0 öne geçmesine karşın GG beraberliği yakaladı ve maç 1-1 bitti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Yusufcan Dönder

China Bazaar Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut, Erin, İbrahim Halil, Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Hasan Seyhan, Özgür, Turgut Kaan, Aşkın

Türk Ocağ: Hüseyin Erkan, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus Emre, Mahmut, Bilal, İlker Tek, Remzi

Goller:68.Dk Özgür (GG)- 56.Dk Remzi (TOL)



AKSA Süper Ligin 18. haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı’nı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

23.Dk: GG atağında İbrahim Karadal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan, kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti. 48.Dk: TOL atağında Ertaç ceza sahası dışından etkili vurdu. Kaleci Beren’den dönen topa Doğukan vurdu ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

56.Dk: TOL atağında Sillah’ın müthiş pasında savunma arkasına sarkan Remzi, vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 TOL

65.Dk : GG atağında sağdan yapılan ortada Mishali kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Hüseyin topu köşeden çelmeyi başardı.

68.Dk: GG atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada Mishali’nin vuruşu direkten geri geldi. Dönen topta oluşan karambolde topa son dokunan isim Özgür topu filelere gönderdi . GG 1-1 TOL

72.Dk: TOL atağında sağdan sıfıra inen Ertaç’ın ceza alanına kestiği topa İbrahim Köse vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.

85.Dk: GG atağında Hasan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ümitcan’ın çaprazdan vuruşunda top dışarıya gitti.

