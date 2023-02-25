Birbirlerini üzmediler

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Yusufcan Dönder
China Bazaar Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut, Erin, İbrahim Halil, Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Hasan Seyhan, Özgür, Turgut Kaan, Aşkın
Türk Ocağ: Hüseyin Erkan, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus Emre, Mahmut, Bilal, İlker Tek, Remzi
Goller:68.Dk Özgür (GG)- 56.Dk Remzi (TOL)
AKSA Süper Ligin 18. haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı’nı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
23.Dk: GG atağında İbrahim Karadal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan, kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti. 48.Dk: TOL atağında Ertaç ceza sahası dışından etkili vurdu. Kaleci Beren’den dönen topa Doğukan vurdu ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
56.Dk: TOL atağında Sillah’ın müthiş pasında savunma arkasına sarkan Remzi, vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 TOL
65.Dk : GG atağında sağdan yapılan ortada Mishali kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Hüseyin topu köşeden çelmeyi başardı.
68.Dk: GG atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada Mishali’nin vuruşu direkten geri geldi. Dönen topta oluşan karambolde topa son dokunan isim Özgür topu filelere gönderdi . GG 1-1 TOL
72.Dk: TOL atağında sağdan sıfıra inen Ertaç’ın ceza alanına kestiği topa İbrahim Köse vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.
85.Dk: GG atağında Hasan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ümitcan’ın çaprazdan vuruşunda top dışarıya gitti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.