Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcisi Binatlı’da Yıldız Kız takımı faaliyete geçti. Akademiden sorumlu antrenörler Fatih Selden ile Ahmet Seran yönetiminde antrenmanlara başlayan Binatlı Yıldız Kız takımında neşeli antrenmanlar yapılıyor.

Binatlı Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Binatlı Akademi üretmeye devam ediyor.... Fatih Selden ve Ahmet Seran hoca batı bölgesi gençlerimizi kazanmaya ve spora kazandırmaya devam ediyor. Yıldız kız takımımız büyüyor ve gelişiyor.Gençlerimiz geleceğimizdir.

