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Binatlı kendi ipini çekti

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Gönyeli, 2 takım forvetlerinin de fırsatları değerlendiremediği maçta Mustafa Süzgen’in kendi kalesine attığı golle Binatlı’yı mağlup edip zirve iddiasını sürdürdü. Play out hattında yer alan Binatlı ise evindeki maçı kaybederek düşme hattından uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi

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Binatlı kendi ipini çekti
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık
Binatlı:  Yunus, Ayhan, Cenkay, Mehmet Neşe(82.Dk Nazım), Ali Özbahar, Nevzat(76.Dk Günay), Hasan Ağaç, Darbaz(64.Dk Arda), Mustafa Süzgen, Hüseyin Tokmak, Alattin (76.Dk Süleyman Şengül)
Gönyeli: Kemal, Erdinç (46.Dk Yusuf), Azat, Isaac, Ahmet Can(85.Dk Rıdvan), Burak (90. Dk Mustafa Hacı), Hamis, Sylla (76.Dk Kahraman), Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman
Goller: 58.Dk Mustafa Süzgen (K.K) (Gönyeli)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'in 14. haftasında Binatlı kendi evinde Gönyeli'yi ağırladı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan maç Gönyeli'nin 1-0 üstünlüğünde noktalandı. Karşılaşmada kırmızı beyazlı ekibin tek golünü Mustafa Süzgen kendi kalesine attı.
Dk 17 Binatlı atağında Nevzat'ın kaleciden dönen şutunu Ali Özbahar direğe nişanladı.
Dk 59 Mustafa Süsten kendi kalesine 0 1 Gönyeli ikinci devreye hızlı başladı. Burak Koçar'ın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Mustafa Süzgen topu kendi kalesine gönderdi. 0 1
Bu sonuçla Gönyeli puanını 27'ye yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. AKSA Süper Ligde 15.haftada Gönyeli kendi evinde Doğan Türk Birliği'ni konuk ederken, Binatlı da Cihangir deplasmanına çıkacak.
 

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Etiketler; #Gönyeli #Binatlı #AKSA
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