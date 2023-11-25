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Binatlı fırsatı tepti

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Binatlı konuk olduğu Geçitkale’nin maçın başında 10 kişi kalması ve 1 – 0 öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü değerlendiremeyerek sahadan 1 – 1 eşitlikle ayrılarak adeta fırsatı tepti

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Binatlı fırsatı tepti
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Stat: Geçitkale Günay Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Ercan Demir, Mert Aksu
Geçitkale: Hasan, Erkal, Hüseyin Yeşilbaş, Ali(Muhammet), Yekta, Mehmet, Arif, Enes, Hüseyin Özbilen(Rifat),Cemil(Çağrı), İrfan:
Binatlı: Uğur, Sertaç, Malik, Kutluhan, Hüseyin, Bahattin, Ersen, Nazım, Ahmet(Cenkay), Abdurrahman,  Aziz.
Goller: Dk. 30 irfan (Pen.) (Geçitkale)Dk. 27 Ersen (Binatlı)
K.Kart: Dk. 3 Mehmet Çavuş (Geçitkale)
 
Aksa 1. Ligin 10. Haftasında orta sıralardaki Geçitkale konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Binatlı arasındaki mücadele ilk devrede atılan gollerle 1 – 1 tamamlandı.
Maçın henüz başında orta hakem Hüseyin Eyyüpler’in Geçitkale’ye verdiği  faul kararı sonrasında Geçitkale futbolcusu Mehmet Çavuş’a yerde rakibine  yaptığı hareket gerekçesiyle direkt kırmızı kart göstermesiyle Geçitkale neredeyse 90 dakikayı 10 kişi oynamasına karşı Binatlı bunu değerlendiremedi. 
Dk.11 Hızlı gelişen Binatlı atağında sağdan Bahattin topla hızla Geçitkale ceza alanına girerek çaprazdan şutunda kaleci topu direk dibinden kornere çeldi.
Dk. 27 Geçitkale defansının uzaklaştırmak istediği topu alan Ersen önünü boşaltarak 18 yayının üzerinden şutunda top 90 denilen noktadan ağlarla buluştu.0-1
Dk. 30 Hızlı gelişen Geçitkale atağında İrfan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Enes, Binatlı ceza sahası içinde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan İrfan topu ağlarla buluşturdu.1-1
Dk. 33 Binatlı'nın sağ kanattan gelişen atağında Abdurrahman'ın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Aziz'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
İkinci devreye daha baskılı başlayan Binatlı oldu, ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı.
Dk.73 Organize gelişen Binatlı atağında Cenkay'ın pasıyla Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Abdurrahman kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan gole izin vermedi.
Dk. 82 Binatlı'nın kullandığı köşe atışında defanstan seken topla Geçitkale ceza sahası içinde buluşan Nazım'ın şutunda kaleci Hasan topu çizgiden çıkardı.
Dk. 85 Binatlı'nın geliştirdiği atakta Abdurrahman’ın pasıyla topla buluşan Aziz kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapmakta gecikince Ali araya girdi.
 
 
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