Binatlı, Dörtyol’a patladı

Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Binatlı ile düşme hattından çıkmak isteyen Dörtyol arasındaki zorlu maçta ev sahibi Binatlı sahadan 4-1 galip ayrılarak haftalar sonra kazandı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Selim Kaynarca

Binatlı:Uğur, Sertaç(Ahmet), Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet Neşe, Serkan(Hasan), Yusuf, Baran(Ersen), Mehmet Zaim(Nazım), Hüseyin, Darbaz(Erdem)

Dörtyol:Ahmet Vatanseven, Selkan, Murat, Ömer, Atakan(Ege), Oktay(Süleyman), Kerem(Ömer Güner), Süleyman, Batuhan, Berat, Üner

Goller:Dk. 17 Sertaç, Dk. 27 ve 54 Çağdaş, Dk. 79 Abdurrahman(Pen.)(Binatlı), Dk. 61 Berat (Dörtyol)

Kırmızı Kart: Dk. 87 Berat(Dörtyol)



Niyazi ERGÜLEN

Aksa 1. Ligin 22. Haftasında play-out hattından uzaklaşmak isteyen Binatlı ile düşme hattından çıkmak isteyen Dörtyol arasındaki zorlu maçın galibi ev sahibi Binatlı oldu.

Geçtiğimiz hafta antrenör değişikliğine giderek takımın başına Niyazi Özekmekçi’yi getiren Binatlı takımı yeni antrenörüyle çıktığı ikinci maçta 4-1’lik galibiyetle haftalar sonra rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Binatlı takımı 17. dakikada Sertaç’ın attığı golle 1-0 öne geçerken 27. Dakikada bu kez sahneye çıkan Çağdaş golü atarak skoru 2 -0 yaptı. Bu ayni zamanda ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devreye yine iyi başlayan taraf ev sahibi Binatlı oldu ve 54. Dakikada yine Çağdaş’ın ayağından bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

Konuk Dörtyol takımı Berat’ın kafa golüyle skoru 3 -1 yapmasına karşın Binatlı takımı 79. dakikada Abdurrahman’ın penaltından attığı golle skor 4 -1 oldu ve maçta bu skorla tamamlandı.

Binatlı bu galibiyetle puanını 27 yaparak maç fazlasıyla 10. siraya yükselirken, Dörtyol 13 puanla 15. sırada kaldı.

