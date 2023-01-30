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Beyazi yeniden formasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

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Beyazi yeniden formasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Mağusa Türk Gücü’nün tecrübeli defans oyuncularından Yusuf Beyazi uzun bir sakatlık dönemi sonrasında 2022-23 sezonun ikinci devresinin ilk haftasında yeniden formasına kavuşarak ilk 11’de başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Tecrübeli futbolcu 89 dakika sahada kalırken, uzun zaman sonra formasına kavuşmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından  yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Beyazi, kendisine destek verenlere şu şekilde teşekkür etti:
"Öldü diyenlere bitti diyenlere selam olsun dirildim geliyorum. Bu uzun ve zorlu süreçte farklı farklı zorluklar yaşadım biri bitti diğeri başladı ama biran olsun umudumu kaybetmedim çünkü bunu kendime borçluydum. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan aileme maddi manevi desteğini her zaman hissettiren büyük başkan Koral abime yönetimdeki abilerime bana güvenen teknik heyete takım arkadaşlarıma dostlarıma ve bıkmadan usanmadan ilgilenen fizyoterapist kardeşlerime coook teşekkür ederim. Hedeflerimizde takımın yanında olmak katkı vermek onlarla beraber savaşmak gibisi yok durmadan çalışmaya emek vermeye hedeflerimize koşmaya devam sağlıkla kalın"
 
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