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Beyaz Grup’ta şampiyon belli olabilir

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Beyaz Grup’ta 4 puan farkla takipçisi Miracle Demirhan’ın önünde lider durumda bulunan Ozanköy bugün oynayacağı ligden düşen Tatlısu maçını kazanması halinde veya takipçisi Demirhan ile Denizli’nin puan kaybetmeleri halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak

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Beyaz Grup’ta şampiyon belli olabilir
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İktisatbank BTM 1. Lig’de sona doğru ilerlenirken, Kırmızı Grup’ta Çanakkale’nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bu haftasonu oynanacak maçlar sonucunda Beyaz Grup’ta da şampiyon belli olabilir.
Beyaz Grup’ta 4 puan farkla takipçisi Miracle Demirhan’ın önünde lider durumda bulunan Ozanköy bugün oynayacağı ligden düşen Tatlısu maçını kazanması halinde veya takipçisi Demirhan ile Denizli’nin puan kaybetmeleri halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
Öte yandan Beyaz Grup’ta gerek play-off hattı gerekse play-out hattında mücadele edecek takımların kimler olacağı ise son haftaya kadar sürecek gibi görünüyor.
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (17.HAFTA)
BUGÜN
12.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Tatlısu (Olgun Canik)
12.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Miracle Demirhan-Ortaköy (Mehmet V.Çelik)
12.00 Doğancı Emek Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Seren Süt Dikmen Gücü (Abdullah Genç)
12.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Karaoğlanoğlu (İsmail Ercan)
12.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Mevlevi (Burak Mandıralı)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (17.HAFTA)
16 Nisan 2023, Pazar
12.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Pile (Burak Mandıralı)
12.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Dem’s Cons. Çanakkale (Abdullah Genç)
12.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Mehmetçik (Serkan Özdenkçi)
12.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-German Gold Akova Vuda (Ferhat Tuna)
 
 
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