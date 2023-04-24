Beşiktaş’ta Ghezzal şoku

Beşiktaş’ta HangiKrediÜmraniyespor maçında sakatlık geçiren RachidGhezzal, Pazar günü Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'de oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Cezayirli futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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