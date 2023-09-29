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Beşiktaş’ta Eric Bailly 11’e dönüyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmandaTümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Fildişili stoper Eric Bailly'nin zorlu karşılaşmada ilk 11’de yer alması bekleniyor

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Beşiktaş’ta Eric Bailly 11’e dönüyor
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Club Brugge ve MondihomeKayserispor maçlarında görev alan deneyimli stoper, sergilediği performansla teknik heyeti mutlu etmişti.

Yukatel Adana Demirspor maçında statü gereği oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Tümosan Konyaspor'a karşı 11’de forma giyecek.

GedsonFernandes’in de kadroya dönmesi bekleniyor. Tedavisi devam eden Portekizli oyuncu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Gedson, ağrıları nedeniyle MondihomeKayserispor ve YukatelAdanademirspor maçlarında forma giyememişti.

AnteRebic ve Mert Günok’un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Bu iki ismin Konya kafilesinde olup olmayacağı son taktik antrenmanda netleşecek. 

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